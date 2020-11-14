Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в России могут изменить дату написания итогового декабрьского сочинения, успешная сдача которого обеспечивает выпускнику допуск к сдаче единого государственного экзамена, сообщили в Рособрнадзоре. В этом году экзаменационная система для школьников уже пережила ряд изменений в связи с пандемией коронавируса.

Дату написания итогового сочинения, «зачет» по которому предоставляет школьнику допуск к сдаче единого государственного экзамена, могут перенести, если эпидемическая ситуация в России не стабилизируется, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

«Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — предупредил Музаев. Он уточнил, что решение по этому поводу могут принять в ближайшие дни.

По словам Музаева, все регионы будут писать это сочинение в единую дату.

«Мы не предполагаем сценария, когда какие-то субъекты напишут и расслабятся, а другие не напишут», — пояснил глава ведомства.

Он также сообщил о своем скептическом отношении к варианту написания сочинения в дистанционном формате. В данном случае, как он пояснил, существует риск того, что школьники будут писать работу вместе с родителями. Это повлияет на объективность результатов экзамена.

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В будущем формат сочинения, как отметил Музаев, нужно будет пересмотреть: не объявлять тематические направления в начале года и не позволять различным интернет-ресурсам публиковать шаблоны работ, которые ученики впоследствии пытаются подогнать под свою конкретную тему. При этом он отметил, что в текущем году подобных изменений не будет, поскольку из-за пандемии школьники и так оказались в сложных условиях.

Ранее стало известно, что в этом году итоговое сочинение должно состояться 2 декабря. Дополнительные дни для тех, кто получит незачет, не явится на сочинение или не сможет написать его по уважительным причинам, — 3 февраля и 5 мая 2021 года.

В случае успешного написания итогового сочинения выпускник допускается к государственной итоговой аттестации.

Это сочинение оценивается по системе «зачет/незачет». Школьникам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется право выбора между сочинением и изложением.

В этом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ несколько раз переносили. Основной экзаменационный период пришелся на 3-23 июля. Перед началом единых государственных экзаменов у выпускников измеряли температуру. В аудиториях действовали рекомендации по сохранению социальной дистанции.

Экзамены по русскому языку и математике в этом году были необязательными. Единый государственный экзамен позволили сдавать только тем, кто после окончания школы собирался поступать в высшие учебные заведения. Для остальных оценки в аттестат выставили по итогам года.

В середине октября Музеев сообщил, что в России более 400 выпускников, сдававших ЕГЭ, заразились коронавирусом. По его словам, они попали в больницу. Как добавил глава ведомства, общее число сдававших экзамены выпускников достигло в этом году 5 млн человек.

«Когда такое большое количество участников, мы, честно говоря, ожидали худшей картины», — констатировал Музаев.

В России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 903 253 случая заражения. К данному моменту выздоровели 1 425 529 человек, умерли 32 834. Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, проходящих лечение в данный момент, составляет 444 890.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Москве 9 октября ученики 6-11-х классов на две недели перешли на дистанционный режим обучения. Позже его продлили до 22 ноября.

Как заявила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева на «круглом столе» столичной Общественной палаты, после стабилизации ситуации первыми на очное обучение выйдут выпускные классы.