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Единственный человек, у которого был выявлен коронавирус в Ненецком округе, сдал два отрицательных теста и был выписан домой, больше случаев COVID-19 в регионе не зарегистрировано, сообщил врио губернатора округа Юрий Бездудный на своей странице "ВКонтакте".

Он сообщил, что проверил эффективность мер профилактики в аэропорту, где прибывшим пассажирам измеряют температуру. По словам Бездудного, именно таким способом медики выявили 9 апреля первого пациента с диагнозом COVID-2019 в регионе.

«В эффективности мер сомнений нет. Доказательство тому — выписка уже прошедшего полный курс лечения от коронавируса и совершенно здорового (подтверждено результатами двух тестов) пациента домой. На сегодняшний день Ненецкий округ снова свободен от коронавируса», — написал Бездудный.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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