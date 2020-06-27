Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса отправится на Международную космическую станцию в 2022 году. Об этом сообщается в Twitter корпорации.

«Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на С через два года», — сказано в сообщении.

С сентября 2016 года Кикина является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. Она является инструктором по обучению населения основам оказания первой помощи на месте происшествий и имеет удостоверение спасателя. В ноябре 2017 года она участвовала в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне, в качестве бортинженера.

Всего на околоземной орбите побывали четыре советских и российских женщин-космонавтов. В 1963 году Валентина Терешкова, в 1982 и 1984 годах Светлана Савицкая, в 1994-1995 и 1997 годах Елена Кондакова, в 2014 года Елена Серова.