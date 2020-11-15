Ушу-саньда представляет собой вид единоборств, который зародился еще в древнем Китае. Поэтому его называют также китайским боксом или китайским кикбоксингом. Термин можно перевести, как «разрешено все». То есть в свободном контактном бою разрешены многие приемы – удары при помощи рук, ног, методы бросков, заломов и захватов.
На какие виды делится
Китайское ушу-саньда делится на спортивное и профессиональное.
- Профессиональный ушу-саньда применяют в армии Китая, как рукопашные единоборства вооруженных сил страны. Иногда даже в этом направлении организуют поединки.
- Спортивный вид отличен от профессионального тем, что единоборства проходят в полной экипировке для защиты тела. На спортсмене одеты шлем, нагрудная защита, перчатки, паховый панцирь и накладки на область голени. Если бой профессиональный, то экипировку отменяют, кроме паховой защиты.
В поединке athlete.com.ua/sanda допускаются все способы бросков.
Правила ведения боя
Саньда — это полноконтактное соревнование по правилам. Бойцов делят на категории, исходя из их возраста и веса.
В спортивном саньда используются перчатки меньшего размера, чем в боксе. На бойце полная экипировка.
Допустимы все способы организации ударов:
- руками и ногами в область головы;
- удары по корпусу и нижним конечностям;
- методы с бросками, хотя в боксерских перчатках движения в данном направлении ограничены.
Запрещены:
- бои в партере;
- коленные удары, они допустимы только в профессиональном саньда;
- с применением локтей (исключения бывают лишь с тайскими боксерами).
Оценка ушу-саньда для самообороны
Данное направление в единоборствах имеет свои достоинства и недостатки для самообороны.
Из плюсов можно выделить:
- В ход идет вся техника осуществления ударов
- Работа руками и ногами
- Применяются элементы борьбы
Недостатками считаются:
- Отсутствие навыков ведения ближнего боя локтевыми и коленными приемами
- В спортивном виде учат лишь броскам, отсутствует работа в партере
Локти и колени допустимо использовать только в рукопашном армейском бое (профессиональное направление).
Ушу-саньда это в первую очередь искусство ведения боя и дисциплина. В ней не учтены в полной мере моменты самообороны. Но она служит неплохой базовой техникой для защиты.