PETERBURG2 сообщает, что Максим Каганский совместно со своей сетью фитнес клубов Pride Club и лигой кулачных боёв Hardcore Fighting организуют новую лигу по дзюдо. Сам предприниматель видит во всех единоборствах возможность обрести свободу для любого человека: он становится свободен телом от болезней, духом от отсутствия дисциплины и финансово, если становится успешным в этой области. Именно поэтому Максим оказывает огромную поддержку проекту Hardcore Fighting. За последнее время он привлёк туда более двадцати бойцов, которых объединил в одну команду под брендом своей сети фитнес-залов. Сейчас же вместе с лигой боёв они организуют новый проект Hardcore Pride специализирующийся на дзюдо.

Сама лига Hardcore Fighting является очень интересным явлением. Здесь может сражаться любой желающий без особой подготовки и прошлой карьеры. Были случаи, даже когда промоутеры компании привлекали на бои обычных людей, дерущихся на улице. Сражение на ринге позволяет людям выплеснуть свою агрессию и отдохнуть от обыденности. Выходя туда, по мнению Каганского, все становятся равны и едины, потому что «кулаки — это то, что у мужчины никому не отнять». В этих сражениях он видит возрождение традиции русского кулачного боя, практиковавшегося много веков назад.

Hardcore – это не какая-то местячковая лига, которая никому неизвестна. Бои с их турниров набирают огромную популярность в социальной сети YouTube. Команда проекта снимает их на хорошее оборудование, после чего монтирует и добавляет спецэффекты. В итоге выходит зрелищное шоу, которое привлекает внимание множества пользователей интернета. Смотря на таки бои люди сами начинают интересоваться спортом и заниматься своим физическим развитием. Поэтому лига действует во благо всего населения.

Стоит отметить, что драки там происходят по всем правилам. Людям, которые получают травмы немедленно оказывается медицинская помощь, поэтому нельзя назвать проект чем-то несерьёзным. Максим Каганский считает, что их партнёрский проект с Hardcore Fighting и сама лига имеют высокий потенциал к развитию. По его мнению, это может распространиться на весь мир, прививая всем и каждому дисциплину и любовь к спорту. К тому же, спорт – это возможность изменить жизнь для человека, который этого хочет. Эту возможность бизнесмен и хочет давать всем людям. Единоборства действительно могут освободить вас физически, духовно и финансово, а стать участником лиги вы можете прямо на официальном сайте Hardcore Fighting в любой момент.