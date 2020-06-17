Партия «Единая Россия» вместе с заинтересованными ведомствами готова отработать тему упрощения оформления туристических виз для иностранцев и предложить окончательное решение вопроса, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Секретарь генсовета ЕР отметил, что предложения по упрощению порядка и процедуры оформления туристических виз для иностранных туристов обсуждаются уже давно.

«Но, очевидно, что уже пришло время вернуться к этому предложению с учетом того, что тема туризма в постпандемической ситуации приобретает особую актуальность. Мы также готовы с ФОИВами, заинтересованными ведомствами эту тему отработать и выйти на согласованное решение … Отработать эту тему и, Дмитрий Анатольевич, предложить вам окончательное решение этого вопроса», — сказал он на онлайн-совещании председателя партии Дмитрия Медведева о мерах по развитию внутреннего туризма и поддержке туристической отрасли.