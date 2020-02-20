Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что чувствует себя хорошо после перенесенной в Германии операции на позвоночнике. Об этом он написал в среду, 19 февраля, на своей странице в Instagram.

«Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника. <…> Чувствую себя хорошо», — написал он.

Запашный рассказал, что уже на следующий день после операции ему позволят встать. Кроме того, дрессировщик отметил, что, согласно прогнозам врачей, он сможет снова поднимать льва на своих плечах.

Осенью 2019 года экстренную операцию по удалению позвоночной грыжи перенес брат Эдгара — Аскольд Запашный. Артиста также оперировали в Германии.