СМИ узнали, британский музыкант Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн, с которой он познакомился еще в школе, через несколько недель впервые станут родителями, сообщает Daily Mail.

View this post on Instagram 🚜 boi & gal by @zakarywalters A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Nov 28, 2018 at 1:29pm PST

Пара тщательно скрывала радостную новость о беременности, воспользовавшись самоизоляцией, связанной с пандемией коронавируса.

По словам инсайдера, Ширан и Сиборн находятся «на седьмом небе от счастья» и завершают «последние приготовления» дома.

«Они очень взволнованы, но продолжают держать все в тайне. Карантин был прекрасным предлогом, чтобы об этом никто не знал. Однако чем ближе становится дата родов, тем больше волнения. Поэтому они начали рассказывать об этом родным и друзьям», — пояснил источник.

Еще осенью прошлого года, когда Ширан сделал перерыв в карьере на полтора года, его менеджер Стюарт Кэмп намекнул на то, что автор хитов «Shape of You» и «Thinking Out Loud» постарается найти время на семью, в том числе на детей.

Эд Ширан и Черри Сиборн вместе уже пять лет как пара. В январе 2018-го года они обручились. Свадебная церемония состоялась в следующем году. На ней присутствовали только близкие.