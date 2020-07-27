Британский музыкант Эд Ширан в интервью изданию The Sun рассказал о зависимости, с которой столкнулся, когда стал знаменитым.

По словам исполнителя, ему было непросто справиться со славой, поэтому он начал злоупотреблять фаст-фудом и алкоголем.

"Я сейчас читаю книгу Элтона Джона и понимаю, что делал тоже самое, что и он. Например, он пишет, что мог купить четыре порции мороженого и есть их, пока плохо не станет. Я тоже так поступал раньше, – прокомментировал Ширан. – Такая же история с алкоголем. Я не видел смысла в одном бокале, предпочитал две бутылки".

Исполнитель хита «Shape of you» подчеркнул, что в итоге чувствовал себя подавленным и разбитым: «Думаю, такие вещи, как сахар, нездоровая пища, наркотики и алкоголь, безусловно, доставляют удовольствие, но они же и самое худшее, что может быть для вас».

View this post on Instagram 🚜 boi & gal by @zakarywalters A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Nov 28, 2018 at 1:29pm PST

Эд Ширан признался, что взять себя в руки и начать жить по-новому ему помогла супруга Черри Сиборн (в браке с 2018 года, а как пара вместе с 2015 года), с которой он учился в одной школе. Именно она приучила его к здоровому питанию и утренним пробежкам.

"Она выбирает полезную пищу, поэтому я начал есть вместе с ней. Это здорово. К тому же она употребляет не очень много алкоголя, поэтому и я пью меньше", – рассказал исполнитель.

Черри Сиборн также помогает музыканту справляться с паническими атаками, вызванными тревогой. Такая ситуация однажды произошла в Венеции (Италия), где пара праздновала первую годовщину свадьбы.