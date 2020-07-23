В информационном сообщении утверждается, что, согласно последним статическим данным, Азербайджан становится крупнейшим конкурентом России по поставкам нефти и природного газа в Европу. Увеличение экспорта голубого топлива из Азербайджана представляется особенно значительным на фоне сокращения экспорта углеводородов Газпромом.

В январе-мае 2020 года Азербайджан экспортировал 92,14 миллиона баррелей нефти, что на 3,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в официальном заявлении азербайджанского правительства. Общая стоимость экспортированной нефти за первые 5 месяцев 2020 года составила 3 миллиарда 597 миллионов долларов — на 41,8 процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В 2020 году за этот же период экспорт природного газа из Азербайджана составил 5,68 миллиарда кубометров — на 8 процентов больше, чем за первые 5 месяцев прошлого года. При этом прибыль от экспорта газа также увеличилась на 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,23 миллиарда долларов. Увеличение экспорта голубого топлива из Азербайджана представляется особенно значительным на фоне резкого сокращения экспорта российского гиганта Газпром. Более того, Газпром фактически уступил почти весь турецкий газовый рынок азербайджанской государственной газовой компании SOCAR; в настоящее время Баку экспортирует газ только в Турцию и Грузию.

Учитывая, что в прошлом году Азербайджан экспортировал 229 миллионов баррелей нефти на 14 миллиардов 447 миллионов долларов и 12,21 миллиарда кубометров газа на 2,57 миллиарда долларов, можно с уверенностью сказать, что страна уже является основным конкурентом России на европейском рынке нефти и газа.

В то же время рынок прикаспийского государства будет расти как с вводом в эксплуатацию всего газопровода TANAP, так и с запуском интерконнектора Греция-Болгария, через который в Болгарию должен прибыть 1 миллиард кубометров азербайджанского голубого топлива, о чем была договоренность еще с бывшим президентом Болгарии Георгием Пырвановым.