Форвард петербургского «Зенита» и капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба посетовал на отсутствие дисциплинированности у россиян в условиях пандемии коронавируса и прокомментировал лечение заболевания водкой.

«Возможно, водка отчасти спасает, но, к сожалению, сейчас ситуация плохая. Слабоумие и отвага — многие путают эти вещи», — заявил футболист 1 апреля в эфире Инстаграм-канала журналистки Тины Канделаки.

Спортсмен добавил, что люди в условиях пандемии должны думать не только о себе, но и других, особенно врачах. Дзюба подчеркнул, что спортсмены осознают ценность своего здоровья и боятся заразиться.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил бороться с коронавирусом водкой.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал устаревшими советы белорусского лидера и заявил, что такие рекомендации использовались в деревнях при отсутствии медикаментов.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. В России выявлено 2777 случаев заражения COVID-19.

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