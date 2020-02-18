СПОРТ

Дзюба опубликовал шутку с «внебрачным сыном» Слуцкого

16:21 18/02/2020

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пошутил над главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Он опубликовал в Instagram stories фотографию с ребенком и указал, что это якобы внебрачный сын Слуцкого. «Нашел внебрачного сына Слуцкого», – пошутил Дзюба.

Стоит отметить, что форвард «Зенита» и главный тренер «Рубина» уже не первый раз подшучивают друг над другом. Ранее Дзюба опубликовал снимок с футболистами и Слуцким и подписал, что они «приехали на стрелку».

В свою очередь Слуцкий пошутил над Дзюбой, когда его признали лучшим футболистом года. «Странно, но поздравляю», – написал он в соцсети.



