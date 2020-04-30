СПОРТ

Дзюба два раза уступил теннисисту Медведеву в киберфутбол

11:36 30/04/2020

Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба накануне принял вызов теннисиста Даниила Медведева, сыграв с ним в футбольном симуляторе FIFA 20, пишут «Невские новости».

Как отмечается, спортсмены провели два поединка, и в обоих сильнее оказался Медведев. В первой встрече теннисист разгромил Дзюбу со счетом 4:1, во второй игре он взял верх с более скромным преимуществом – 2:1.

Что стало причиной такого выступления футболиста, который достаточно часто играет в FIFA 20, неизвестно.

Напомним, Даниил Медведев ушел в киберспорт на время пандемии. Он принял участие в турнире по FIFA 20, который организовал «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова и Серена Уильямс сыграют в парном благотворительном онлайн-турнире Stay Home.



