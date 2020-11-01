Футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба (лучший игрок минувшего сезона по версии РФС), Себастьян Дриусси и Вендел не вошли в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками», сообщается в Twitter действующих чемпионов страны.

Встреча команд состоится в воскресенье в Химках и начнется в 14:00 по московскому времени. Причина отсутствия данных игроков в заявке «Зенита» на матч не указывается.

Отметим, что в последнем матче «Зенита» в Лиге чемпионов против «Боруссии» (0:2) в Дортмунде Дзюба был заменен в перерыве, так как мало двигался и не создавал остроты у ворот соперника.

Также в заявке петербургской команды нет Сердара Азмуна и Малкома. Иранский форвард ранее пропустил несколько матчей команды из-за ангины, у бразильца — повреждение боковой связки колена.