СПОРТ

Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open

16:10 02/02/2020

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австрийца Доминика Тима в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) – первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования прошли в Мельбурне, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего серба, имевшего второй номер посева, 26-летний Тим был посеян на турнире под пятым номером. Матч продолжался 3 часа 59 минут.

Спортсмены встретились в 11-й раз, Джокович одержал седьмую победу. Серб в восьмой раз стал победителем Australian Open (2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019, 2020) – это рекорд. Серб ни разу не проигрывал в финалах Australian Open. Победа позволит Джоковичу вернуться на первое место в рейтинге АТР,

Серб выиграл 17-й титул на турнирах серии Большого шлема. Джокович четырежды возглавлял рейтинг ATP и в общей сложности 275 недель провел в ранге первой ракетки мира (лидер – Федерер, возглавлявший рейтинг в течение 310 недель), Федерер и Джокович по пять раз заканчивали сезон во главе рейтинга (лидер – американец Пит Сампрас, который шесть раз оставался на первом месте рейтинга по окончании сезона).

В активе Тима 16 титулов АТР, он в седьмой раз в карьере проиграл пятисетовую встречу (при семи победах). За победу Джокович получил 4 млн 120 тысяч долларов, Тим – 2 миллиона 65 тысяч.



