СПОРТ

Джокович одолел Надаля в финале ATP Cup

17:29 12/01/2020

Сербский теннисист Новак Джокович одолел испанского спортсмена Рафаэля Надаля во второй встрече матча между сборными Сербии и Испании в финале командного турнира ATP Cup. Сборная Сербии выиграла соревнования в Сиднее.

Решающее очко сербам принесли Новак Джокович и Виктор Троицки, выигравшие во встрече парного разряда у Пабло Карреньо-Бусты и Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался один час 16 минут. В результате чего сборная Сербии стала первым победителем ATP Cup. Сборная России закончила участие в ATP Cup на стадии полуфинала, проиграв сербским теннисистам (0:3). За российскую команду в Австралии выступали Даниил Медведев, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили и Константин Кравчук. Россияне оказались на первом месте в группе D, одержав победы над командами Италии (3:0), США (2:1) и Норвегии (3:0).

ATP Cup проходит впервые, призовой фонд турнира составляет 15 млн долларов. В турнире стартовали 24 национальные команды, которые были разделены на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч – двух одиночных и одной парной.



