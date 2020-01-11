СПОРТ

Джокович не пустил Россию в финал ATP Cup, обыграв Медведева

13:08 11/01/2020

Вторая ракетка мира Новак Джокович обыграл лидера сборной России Даниила Медведева на командном турнире ATP Cup и вывел Сербию в финал соревнований, передает РБК.

Медведев уступил Джоковичу — 1:6, 7:5, 4:6. Соперники провели на корте два часа 47 минут. Как сказал после встречи серб, «это был одновременно волнующий, изматывающий, радостный и кошмарный матч, теннис высочайшего качества».

В первом полуфинальном матче противостояния сборных России и Сербии Карен Хачанов проиграл Душану Лайовичу — 5:7, 6:7 (1:7). Встреча длилась 1 час 48 минут.

В парном матче Теймураз Габашвили и Константин Кравчук уступили Николу Чачичу и Виктору Троицки со счетом 4:6, 6:7 (7:9).

Во втором полуфинале встретятся Австралия и Испания. Финал состоится в воскресенье, 12 января. Командный турнир ATP Cup проходит в Австралии. Призовой фонд соревнований составляет $15 млн.

Ранее Медведев в четвертьфинале ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Встреча теннисистов продлилась два часа 22 минуты.



