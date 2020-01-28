СПОРТ

Джокович и Федерер встретятся в полуфинале Australian Open

17:46 28/01/2020

Сербский теннисист Новак Джокович стал полуфиналистом Australian Open и сыграет с Роджером Федерером, передает «МИР 24».

В четвертьфинале Джокович выиграл у Милоша Раонича из Канады. Ранее на той же стадии швейцарец переиграл американца Тенниса Сандгрена.

Джокович и Федерер встречались в официальных матчах 49 раз, общий счет 26:23 в пользу сербского спортсмена.

Джокович выигрывал турниры Большого шлема 16 раз, в том числе семь раз – Australian Open. Федерер побеждал на турнирах Большого шлема 20 раз, шесть раз выигрывал Australian Open.

В настоящее время Джокович занимает второе место в мировом рейтинге, Федерер – третье.



