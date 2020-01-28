СПОРТ
Джокович и Федерер встретятся в полуфинале Australian Open
17:46 28/01/2020
Сербский теннисист Новак Джокович стал полуфиналистом Australian Open и сыграет с Роджером Федерером, передает «МИР 24».
В четвертьфинале Джокович выиграл у Милоша Раонича из Канады. Ранее на той же стадии швейцарец переиграл американца Тенниса Сандгрена.
Джокович и Федерер встречались в официальных матчах 49 раз, общий счет 26:23 в пользу сербского спортсмена.
Джокович выигрывал турниры Большого шлема 16 раз, в том числе семь раз – Australian Open. Федерер побеждал на турнирах Большого шлема 20 раз, шесть раз выигрывал Australian Open.
В настоящее время Джокович занимает второе место в мировом рейтинге, Федерер – третье.