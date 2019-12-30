СПОРТ

Джексон опроверг слухи, что поединок с Емельяненко был договорным

15:10 30/12/2019

Боец смешанного стиля Куинтон Джексон, которые накануне в первом раунде нокаутом уступил россиянину Федору Емельяненко на турнире Bellator в Японии, опроверг слухи о том, что поединок был договорным.

«Никогда не стану проводить договорные бои», – подчеркнул американец. По словам Джексона, российский спортсмен одержал победу чисто и абсолютно справедливо и в поражении виноват только он. Об этом американский атлет написал на своей странице в Instagram.

Напомним, 29 декабря в Японии на турнире Bellator Федор Емельяненко уже в первом раунде отправил Куинтона Джексона в нокаут, поединок завершился досрочно.

Как ожидается, Последний император планирует провести еще два боя в 2020 году, после чего официально объявит об окончании профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что Емельяненко посвятил победу над Джексоном своей дочери.



