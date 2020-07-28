Бывший пилот «Формулы-1» итальянец Алессандро Дзанарди, попавший в серьезное ДТП, вновь перенес операцию в отделении нейрохирургии в больнице Милана, его состояние стабильно, сообщает Autosport.

Дзанарди попал в аварию в июне во время велогонки в Италии. Спортсмен потерял управление и столкнулся с грузовиком. 53-летний Дзанарди с множественными травмами был доставлен в больницу Сиены на вертолете. На прошлой неделе он был переведен в реабилитационный центр в коммуне Коста-Мазнага, а 24 июля было объявлено, что его отправили в реанимационное отделение больницы в Милане из-за его нестабильного состояния.

«Клинические и рентгенологические тесты подтверждают успешный результат процедур лечения, и текущее клиническое состояние пациента, который все еще находится в больнице в отделении нейрохирургии и интенсивной терапии, кажется стабильным», — сообщили в больнице в Милане.

Дзанарди перенес уже четвертую по счету операцию.

Дзанарди потерял обе ноги в аварии в 2001 году, после этого начал выступать на Паралимпийских играх и стал четырехкратным победителем Паралимпиад в шоссейных велогонках. Дзанарди выступал в «Формуле-1» в 1991–1994 и 1999 годах. Больших успехов он добился в американской серии CART, где дважды становился чемпионом.