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ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»

15:15 11/02/2020

Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако». По международным правилам ФИФА, компенсацию за воспитание игрока при его переходе из одной команды в другую получают все школы и клубы, где он обучался с 12 до 23 лет. По 0,25% за каждый год с 12 до 15 лет и по 0,5% с 16 до 23 лет. Совокупно это 5% от суммы трансфера, однако в Калтане заявили, что не получали никаких выплат. Бывший гендиректор «Монако» Вадим Васильев, занимавшийся переходом игрока, заявил в интервью «Матч ТВ», что все выплаты были произведены в срок. Головин после успешного выступления на ЧМ в России в 2018 году перешел во французский клуб «Монако» за 30 млн евро. По международному регламенту, школы должны были заявить о претензиях на выплаты. В случае, если обращения нет, деньги отправляются на счет национальной федерации футбола. По информации «Р-Спорт», одна из детских школ получила электронное письмо из футбольного клуба «Монако», однако посчитала его розыгрышем. По информации «Спорт Бизнес online», РФС подключился к решению данного вопроса еще летом. Одним из возможных вариантов является строительство поля и другой инфраструктуры для школ, воспитавших Головина.



