Удочеренная девочка с психическим диагнозом выпала с 6-го этажа дома в подмосковном Солнечногорске 2 июля. Она выжила, но получила тяжелые травмы.

Как стало известно «», пострадавшая 14-летняя школьница, как и ее удочеренная 13-летняя сестра, состояла на учете в диспансере и наблюдалась у психиатра. Младшие дети в этой семье (5 лет и 1 год от роду) — родные, здоровые. Глава семейства иногда подрабатывает в столярной мастерской, его супруга воспитывает детей. Живет семья преимущественно на пособия, вшестером в однокомнатной квартире.

Днем 2 июля мама повела младших детей на прогулку, а старших дочерей оставила в квартире одних. 14-летняя девочка заявила, что хочет тоже на улицу, собрала свой рюкзачок и почему-то подошла к окну… Она упала на пристройку магазина. С многочисленными переломами она была госпитализирована.

Со слов соседей, эта семья вполне благополучная — родители проявляют заботу об отпрысках. Случившееся ЧП все связывают с душевной болезнью школьницы.