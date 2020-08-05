Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал действия Соединенных Штатов в отношении китайского приложения TikTok угрозой интернету как глобальной сети, а также высказался о причинах вероятного запрета сервиса в США.

Президент США Дональд Трамп угрожает запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Вместе с тем после консультаций с Трампом Microsoft объявил о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября.

«Действия США против TikTok создают опасный прецедент, который может в конченом итоге уничтожить интернет как поистине глобальную сеть (или то, что от него осталось)», — сообщил Павел Дуров в своем посте в Telegram-канале.

Дуров опасается, что в скором времени другие государства смогут использовать оговорку о «национальной безопасности» для изменения работы всемирной паутины и международных технических компаний в своих интересах.

Он отметил, что на протяжении десятилетий США выступали защитником свободы слова и свободной торговли, а действия государства в отношении TikTok, после успехов КНР в международной торговле, свидетельствуют о тактике вымогательства, которая ранее применялась «только авторитарными режимами». Дуров назвал ситуацию прискорбной, учитывая тот факт, что миллиарды людей по всему миру все еще верят в идею открытого и взаимосвязанного мира.

По мнению создателя Telegram, одной из причин блокировки TikTok в США в случае, если его американское отделение не купит американская компания, может также быть и запрет почти всех некитайских социальных сетей в КНР. Он отмечает, что если китайские приложения хотят получать доступ к рынкам других стран, Китай также должен справедливо открыть свой рынок.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.