По меньшей мере 14 человек получили серьезные ранения в результате стрельбы у похоронного бюро в Чикаго, штат Иллинойс, во вторник вечером, 21 июля. Сообщается, что девять из них находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте преступления около 60 гильз.

Эрик Картер, заместитель начальника полиции Чикаго заявил, что неизвестные обстреляли из внедорожника людей, собравшихся на траурной церемонии, передает телеканал Fox news. После чего некоторые из скорбящих открыли ответный огонь по нападавшим.

Преступники попытались скрыться, однако их автомобиль разбился неподалёку от места инцидента, и пассажиры разбежались в разные стороны.

Полиция уже взяла под стражу одного подозреваемого. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия около 60 гильз.

Раненые были доставлены чикагской пожарной службой в близлежащие больницы, сообщил представитель пожарной службы Ларри Лэнгфорд. По меньшей мере девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что пострадали четыре женщины в возрасте от 24 до 38 лет, одна из которых была серьезно ранена в грудь, 40-летний мужчина, также получивший выстрел в грудь и предплечье, и еще двое мужчин (32 и 22 года) поступили в медучреждения с ранениями в руку. Среди пострадавших нет ни одного ребенка.

«Мы видели только тела, лежащие повсюду, — рассказала телеканалу WMAQ свидетельница Арнита Гердер. — Стреляли везде, повсюду. В ноги, живот, спину. Мы думали, что здесь идет война».

Чикагские СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждают, что стрельба произошла во время похорон некого Донни Уэзерсби, убитого 14 июля в районе Энглвуд в Чикаго. Более того, она была спланирована заранее.

До сих пор не установлено, вступали ли эти две группы в контакт друг с другом до начала перестрелки, или же она началась спонтанно. По словам Эрика Картера, полиция не знала о каких-либо готовившихся нападениях.

«Мы видели машину с шестью пулевыми пробоинами, и она была повернута лицом к траве, как будто он [водитель] потерял управление – рассказал в интервью WMAQ еще один очевидец Кеннет Хьюз. – Мы увидели шляпу, лежащую на земле, и, очевидно, это была его шляпа».

Оба свидетеля сообщили чикагскому телеканалу, что все раненые были одеты в белое.

Мэр города Лори Лайтфут назвала стрельбу «еще одной бессмысленной трагедией». Она также добавила, что полиция в настоящее время допрашивает очевидцев происшествия.

«Слишком многие пострадали, — написала Лайтфут у себя в Твиттер. – Когда человек берет в руки оружие, мы страдаем как город. Мы не можем предоставлять убежище убийцам. Люди знают, кто несет за это ответственность».

Инцидент у похоронного бюро произошел на следующий день после того, как в понедельник, 20 июля, в Чикаго были расстреляны 20 жителей города, а также еще 63 человека были ранены и 12 убиты на прошлых выходных.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что криминальная ситуация в одном из крупнейших мегаполисов страны Чикаго «хуже, чем в Афганистане». На фоне всплеска преступности он пообещал направить в город федеральные войска. Однако местные лидеры отклонили этот план, утверждая, что он превышает полномочия федерального правительства.

Во вторник, 21 июля, Лори Лайтфут четко обозначила свою позицию: «Ни при каких обстоятельствах я не позволю войскам Дональда Трампа прийти в Чикаго и терроризировать наших жителей».