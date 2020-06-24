США не имеют планов перебазирования в Польшу ядерного оружия, заявил президент Польши Анджей Дуда во время сессии вопросов и ответов в Facebook после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.

«Никогда предмет атомного оружия не был предметом моего разговора с Дональдом Трампом. Ни ранее, ни сегодня не было это темой наших разговоров», — сказал Дуда.

«Абсолютно нет таких планов, чтобы США перебрасывали в Польшу свое атомное оружие. Я ничего об этом не слышал. Могу сказать об этом с открытым забралом», — отметил он.