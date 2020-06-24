Войска, которые США намерены вывести из Германии, должны остаться в Европе, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в среду в Вашингтоне.

Дуда в среду посещает США. Темой его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере и безопасности, здравоохранении и энергетики, в том числе ядерной.

«Если будут приняты решения о выводе войск США из какой-либо страны Европы, то нашей целью будет, чтобы они остались в Европе, чтобы Соединенные Штаты не вернули их в США или не перебросили в другую часть мира», — сказал Дуда.

По его словам, это необходимо для сохранения «европейской архитектуры безопасности».

При этом польский президент подчеркнул, что по данному вопросу «решения всегда принимает тот, чьи это войска».

Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.