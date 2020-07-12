Президент Польши Анджей Дуда, по данным exit poll, переизбранный на второй срок, пригласил все политические силы в правящую коалицию.

По данным exit poll, проведенным социологической лабораторией Ipsos, Дуда переизбран президентом Польши на второй срок с 50,4% голосов избирателей, опередив своего соперника Рафала Тшасковского на 0,8% голосов.

«Для меня важно, чтобы была создана коалиция для польских дел», — сказал Дуда в своем штабе сразу после окончания голосования, отметив, что приглашает в нее «политиков разных лагерей».

Он пояснил, что готов принять в коалицию всех, для кого важны «наша семья, наша история, наши польские интересы, наш героизм и гордость».

«Приглашаю вас, чтобы мы уважали друг друга, чтобы мы могли протянуть руку друг другу», — заключил польский президент.

Он также поздравил своего конкурента на выборах с результатом и пригласил его в президентский дворец, чтобы пожать руки.

«Я поздравляю Рафала Тшасковского с его результатом. Это от чистого сердца. Я также благодарю его избирателей за то, что приняли участие в выборах, что обеспечило такую большую явку», — заявил Дуда после оглашения результатов социсследования.

«Приглашаю Рафала Тшасковского с супругой в президентский дворец сегодня в 23.00 (24.00 мск), чтобы мы пожали руки друг другу и чтобы это рукопожатие закончило эту кампанию», — сказал польский президент. Он также призвал всех поляков, чьи друзья и соседи голосовали за другого кандидата, позвонить им и «сказать, что мы являемся друзьями и соседями, что Польша — наша общая».

В свою очередь, Тшасковский, выступая в своем штабе, высказал уверенность, что официальные результаты выборов отдадут победу именно ему, и поблагодарил своего конкурента Дуду.

Он также высказался против враждебности в политическом соперничестве. «В политике должны быть противники. Это нормально. Но не должно быть врагов», — сказал он.

Тшасковский отказался посетить президентский дворец нынешним вечером. «Наша встреча – это хорошая идея, господин президент. Благодарю. Наиболее подходящим моментом мне кажется время сразу после объявления результатов выборов госизбиркомом», — написал он в Twitter.

«Я всегда буду протягивать руку тем, кто мыслит иначе», — сказал Тшасковский.

Официальные результаты выборов будут объявлены позже.