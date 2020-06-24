Президент Польши Анджей Дуда попросил коллегу Дональда Трампа не выводить американские войска из Европы. Об этом польский лидер заявил после встречи с главой Белого дома в Вашингтоне.

По его словам, сохранения военнослужащих – важный элемент европейский безопасности.

Дуда отметил, что Польша готова принять дополнительные войска. Он добавил, что американские войска «будут поддерживать польскую армию» в случае внешней агрессии.

В свою очередь, Трамп рассказал, что возможное размещение в Польше военнослужащих из США будет сделано за счет Варшавы.

«Мы отправим им дополнительные войска, они за это заплатят. Возможно, мы перебросим их из Германии», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер также заявил, что Вашингтон намерен «поладить с Москвой», несмотря на переброску возможное размещение военных в Польше. Трамп предположил, что переброска сил на польскую территорию — это «сильный сигнал» России.

Кроме того, президент в очередной раз выразил возмущение в связи с тем, что Германия покупает российский природный газ.

В начале прошлой недели Трамп пообещал уменьшить американский контингент в Германии почти вдвое. Он отметил, что военные тратят там много денег, а Берлин, наоборот, недоплачивает в бюджет НАТО.

В ответ на это немецкий посол в Вашингтоне Эмили Хабер отметила, что американские войска находятся там не для того, чтобы оборонять страну.

«Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», — добавила дипломат.

Ранее газета Spiegel писала, что решение американского лидера застало немецкое правительство врасплох. Глава МИД Германии Хайко Маас также не удивился сокращению американского контингента, отметив, что две страны находятся в сложных отношениях.