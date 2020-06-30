Государственная избирательная комиссия Польши обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах президента страны, во второй тур вышли действующий лидер Анджей Дуда и Рафал Тшасковский.

Первый тур выборов состоялся в минувшее воскресенье.

По данным Госизбиркома, которые озвучил глава комиссии Сильвестр Марчиняк, во второй тур выборов вышли действующий президент страны, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Анджей Дуда, набрав 8 450 513 голосов или 43,5% и кандидат от оппозиционной «Гражданской платформы», мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого поддержали 5 917 330 избирателей или 30,46%.

Независимый кандидат, журналист и публицист Шимон Холовня занял третье место с 2 693 387 голосов — 13,87%.

В разрезе воеводств Польши Тшасковский выиграл лишь в трех из них: Поморском, Западнопоморском и Любушском. В остальных воеводствах победу одержал Дуда.

Действующий президент пользовался преимущественно поддержкой населения сельской местности и мелких городов. В городах с численностью населения от 200 тысяч человек победу одержал Тшасковский.

В разрезе возраста избирателей неожиданностью можно считать предпочтения самых младших из них: первое место здесь занял Тшасковский, второе — кандидат от коалиции евроскептиков и националистов «Конфедерация» Кшиштоф Босак, третье — независимый кандидат Шимон Холовня. Дуда в этой возрастной группе занял лишь четвертое место с 19,3% поддержки. Во всех остальных возрастных группах побелил Дуда.

Голосование проходило на 27 227 избирательных участках. Из 30 204 684 граждан, имеющих право голоса, в выборах приняли участие 64,51%, что является рекордной явкой за всю историю президентских выборов в Польше.

Недействительными оказались 58 301 бюллетень, или 0,3%.

Второй тур выборов президента Польши пройдет 12 июля.