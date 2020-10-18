«Милан» нанес поражение «Интеру» в миланском дерби в рамках четвертого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча на стадионе «Сан-Сиро», который является домашним для обеих команд, завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.

В составе «Милана» дубль за четыре минуты оформил неувядающий Златан Ибрагимович (13′, 16′), который недавно излечился от коронавируса. У «Интера» отличился Ромелу Лукаку (28′).

39-летний шведский форвард в двух матчах забил четыре мяча и делит лидерство в гонке бомбардиров текущего чемпионата еще с тремя игроками.

Do you remember the last time we won our opening 4 matches? Find out in today's Stats 👉 https://t.co/FjcmJn4n7B Ti ricordi l'ultima volta che abbiamo vinto le prime quattro in campionato? Scoprilo qui 👉 https://t.co/81BkvvRZXG#InterMilan #SempreMilan pic.twitter.com/nbBGnmtOII — AC Milan (@acmilan) October 17, 2020

«Милан» сумел обыграть «Интер» в матче чемпионата Италии впервые с января 2016 года. С тех пор клуб пять раз потерпел поражение и три раза сыграл вничью. Команда набрала 12 очков и вышла на первое место в турнирной таблице серии А.

Подопечные Антонио Конте с семью баллами располагаются на шестой строчке.