Туры могут подешеветь в два раза.

Эмират Дубай (ОАЭ) с 7 июля открывает границы для иностранных туристов, в том числе для россиян. В аэропорту путешественники должны будут предоставить заключение с отрицательным результатом теста на коронавирус, который был сделан не ранее 96 часов до прибытия в Дубай. В аэропортах тестирование тоже можно будет пройти. Также с собой необходимо иметь действующую медстраховку и заполненную «декларацию здоровья» (ее будут выдавать перед полетом).

Если вирус у туриста обнаружат по прилету в Дубай, то ему придется пройти 14-дневный карантин за свой счет. Отмечается, что обладатели вида на жительство могут приехать в эмират уже с 22 июня, с 23 июня жителям Дубая будет разрешено путешествовать за границу.

На сайте Ассоциации туроператор России говорится, что авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов пока не возобновили авиасообщение с Россией. Международные рейсы вернулись 15 июня. При этом эксперты, опрошенные АТОР, считают, что новость о начале турсезона несомненно положительная. В дальнейшем все будет зависеть от того, как скоро Россия откроет свои границы, в частности это влияет на то, смогут ли туроператоры сохранить квоты в отелях Дубая. Также эксперты спрогнозировали, что в первые недели после возобновления полетов предложения для туристов могут быть в половину ниже прошлогодних.