Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб у берегов Австралии во время подводной охоты. Об этом сообщает портал 9news.com.au.

Дайверы обнаружили спортсмена утром 8 июля на дне океана без кислородной маски. Около 45 минут они пытались реанимировать Пуллина, однако их попытки оказались тщетными.

По данным портала, 32-летний спортсмен занимался подводной охотой на искусственном рифе в районе города Голд-Кост.

Алекс Пуллин завоевывал золото в сноуборд-кроссе на чемпионатах мира в 2011 и в 2013 годах, также он являлся бронзовым призером в 2017 году. Спортсмен приезжал в Россию, где был знаменосцем сборной Австралии на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.