Причину неисправности механизма, из-за которой двое мужчин были раздавлены гидравлической пластиной при осмотре мусоровоза в техцентре, выясняют подмосковные следователи.

Как стало известно «», жуткий несчастный случай произошел 13 июля в селе Долматово Домодедовского городского округа. 45-летний Игорь (все имена изменены) приехал из другого региона в технический центр по продаже грузового автотранспорта. Мужчина хотел приобрести мусоровоз. Для проверки автомобиля в качестве эксперта Игорь пригласил своего приятеля, 32-летнего Антона. Как рассказали очевидцы, гидравлическая пластина грузовика находилась в поднятом состоянии несколько минут. В тот самый момент, когда покупатель и эксперт осматривали работу гидравлических цилиндров, пластина рухнула прямо на них. От полученных травм мужчины скончались на месте.

По словам сотрудников техцентра, мусоровоз был полностью исправен — его проверяли накануне. Работа обрушившегося механизма регулируется из кабины, в которой на момент трагедии никого не было. Причина неполадки будет ясна после проведения экспертизы.

— В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.