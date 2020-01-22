Обоим пассажирам, прибывшим в Санкт-Петербург из Китая и госпитализированным в инфекционную больницу им. Боткина, поставлен диагноз ОРВИ. Об этом 22 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.

«22 января 2020 года выявлено два больных с признаками респираторной инфекции, прибывшие из КНР. Оба больных обратились за медицинской помощью в связи с повышением температуры и катаральными явлениями», — отметили в Роспотребнадзоре.

При этом у пациентов был подтвержден диагноз ОРВИ, который и предполагался накануне. Заражение коронавирусом не выявлено.

Вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Кроме этого, ряд случаев заболевания зафиксирован также в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

По последним данным, количество инфицированных в Китае новым типом коронавируса достигло 473 человек, а скончались от него уже 17 граждан КНР.

Бывший руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил 22 января, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.

По его словам, вспышка пневмонии обусловлена тем, что вирус модифицировался и только теперь начал передаваться от человека к человеку. Некоторые одной из причин распространения вируса называют морепродукты, однако, по мнению Онищенко, эта версия ненадежна: речь идет о пневмонии, а значит, о воздушном пути передачи.