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Двукратный чемпион мира по хоккею Морозов стал новым президентом КХЛ

12:35 14/02/2020

Двукратный чемпион мира по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея, управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ, сказано на официальном сайте организации.

Напомним, что первым президентом КХЛ был Александр Медведев, в конце 2014 года его сменил Чернышенко.

21 января 2020 года после смены правительства РФ Чернышенко назначили вице-премьером в кабинете Мишустина. Согласно законодательству РФ, входящий в правительство гражданин не может руководить коммерческими структурами.



