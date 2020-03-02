Двух родственников москвича, заразившегося коронавирусом, госпитализировали в Крыму и Подмосковье, у них не выявили симптомов заболевания. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции Covid-2019. Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии, сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение; заболевание протекает в легкой форме.

«Установить весь круг контактов заболевшего коронавирусом удалось менее чем за сутки. В больнице сейчас находятся шесть родственников (двое из них — в больницах в Крыму и Московской обрасти) и пятеро друзей заболевшего (один пока находится за границей). У них симптомы заболевания полностью отсутствуют. Что важно: никто из них за прошедшее время не выходил на работу, так как все находились в отпуске. У всех взяты пробы для проведения анализов, включая тех, кто успел уехать в другие регионы», — говорится в сообщении.

Добиться этого помогло эффективное взаимодействие столичного Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и служб Московской области и Крыма. При этом также были определены пассажиры самолета, которые летели в Москву вместе с заболевшим. Среди пассажиров рейса госпитализированы 13 человек, они имеют легкие симптомы ОРВИ. Остальные либо находятся на домашнем карантине, либо с ними работают врачи скорой помощи. Данные обо всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов России.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 71 стране, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

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