Два человека были доставлены в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, речь идет о женщине 1965 года рождения и мужчине 1985 года рождения.

«Женщина прибыла 4 дня назад из Китая. Она обратилась в поликлинику с признаками гриппа. Было принято решение госпитализировать ее. Похожая ситуация и с мужчиной», — рассказал он.

Эту информацию официально подтвердил пресс-центр правительства Воронежской области. В его сообщении отмечается, что 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ — недавно вернувшиеся из Китая 55-летняя женщина и 35-летний мужчина.

«Сейчас эти пациенты находятся в инфекционном боксе одной из воронежских больниц с отдельными входами в каждую палату», — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ у госпитализированных, в срок до трех дней будет проведен анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора, соответствующие пробы уже готовятся. Параллельно воронежское управление Роспотребнадзора проводит исследование на грипп.

Воронежский губернатор Александр Гусев поручил профильному зампреду областного правительства Владимиру Попову возглавить специальную комиссию, которая будет контролировать ход событий.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.