Детеныши двугорбых верблюдов появились на свет в Московском зоопарке. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Верблюжата Шторм и Буря родились в марте, но известно об этом стало только сейчас.
Отмечается, что их матери — верблюдицы Белая и Понка — прибыли в столичный зоопарк беременными в конце сентября.
Как рассказали в пресс-службе, первую неделю сотрудники сами выкармливали Шторма, спустя неделю мать начала кормить самостоятельно.
Уточняется, что верблюжата довольно активны — они могут следовать за матерью уже в первый день жизни.
Ранее, 13 апреля, сообщалось, что в Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики.