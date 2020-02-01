СПОРТ

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова пришел в UFC

04:39 01/02/2020

Еще один родственник Хабиба Нурмагомедова решил выступать в UFC. Титулованный боец поделился этой семейной новостью в Instagram.

«Когда я подписался в UFC, было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня», – вспомнил действующий чемпион UFC в легком весе в социальной сети.

Также Хабиб Нурмагомедов дал наставления своему двоюродному брату Умару. «У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира», – написал боец.

За плечами у Умара Нурмагомедова 12 побед, из которых шесть – досрочные. В ноябре 2019 года 24-летний спортсмен защитил титул GFC в легчайшем весе, одержав победу над аргентинцем Брайаном Гонсалесом, применив к нему удушение сзади.

В прошлом году в UFC впервые выступил и другой двоюродный брат Хабиба – Абубакар Нурмагомедов. Он проиграл Давиду Заваде на турнире UFC Fight Night.

Ранее телеканал «МИР 24» сообщал, что 18 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249 состоится бой Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. В середине января Коннор Макгрегор после победы на поединке с Дональдом Серроне озвучил ярое желание устроить реванш с российским бойцом.



