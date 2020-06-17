Среднеуральский женский монастырь уже второй день бьет все рекорды по привлечению к себе внимания: все забыли даже про коронавирус. Общественность, даже далекая от религии, гадает, чем закончится осада монастыря и как решится вопрос с его бывшим духовником схиигуменом Сергием, который никак не хочет покидать монастырь. Сам же клирик заявляет, что покинет обитель только после штурма.

Напомним, духовник женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов» в Среднеуральске Свердловской области, схиигумен Сергий (Николай Романов), который давно слывет бунтарем, практически свергнул законную игуменью Варвару и засел в обители, отказываясь из нее выходить. При этом Романов, по сообщениям местных СМИ, попросил казаков обеспечить ему силовую поддержку, проще говоря, охранять обитель. Однако, когда в монастырь приехала полиция, сотрудники правоохранительных органов не нашли никаких нарушений общественного порядка.

Опальный схиигумен не считает свое пребывание в монастыре захватом, он объяснил, что просто не хочет покидать монахинь и послушниц, поскольку монастырь собираются передать под руководство духовника Ново-Тихвинского монастыря.

Выйдя во время осады к журналистам, чего от него никто не ожидал, схиигумен сказал им: «Церковные власти хотели заменить духовного отца в монастыре. Если бы к вам пришли заменить вашего отца, вам бы понравилось?».

Схиигумен Сергий прославился тем, что отрицал коронавирус, заявляя во время своих проповедей, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны» и что их «беззаконно сажают на самоизоляцию, лишают «свободы и работы». После этого Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать.

Свою позицию Романов высказал в обращении к судьям: «Считаю эти действия патриарха Кирилла, Священного синода, епископата хулой на Духа Святого и предательством веры православной…С этими прещениями я не согласен. Из дома Матери Божьей я никуда не уйду. Совесть меня не обличает, на сердце спокойно. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, придется брать монастырь штурмом. Уходить вам надо из РПЦ – как гонителям веры».

Профессор религиоведения и церковной истории, православный богослов, общественный деятель Александр Дворкин прокомментировал «» ситуацию с захватом монастыря опальным схиигуменом:

– Начну с того, что Сергий Романов в сегодняшнем выступлении почтил меня тем, что назвал своим главным врагом. Что, в контексте его криминальных связей, делает предупреждение достаточно серьезным.

Последние десять лет я все время говорил, что это очень серьезная проблема. Поступали жалобы от пострадавших, сообщения от людей, которые приезжали туда и приходили в ужас от того, что видели. Еще 10 лет назад челябинский митрополит Никодим запретил своим прихожанам ездить в паломничество в монастырь Сергия Романова. Проблемы были еще тогда, но Екатеринбургская епархия почему-то их игнорировала. Я тоже связывался с епархией, много раз задавал вопросы относительно Сергия Романова, но ответов не получал. В том, что ситуация дошла до такого кризиса, во многом есть вина епархии, которая до этого довела.

И даже сейчас, когда Сергия Романова вызвали на церковный суд, он приехал, нахамил и уехал, и суд после этого еще раз отложили, что убедило его в собственной безопасности и позволило ему еще дальше идти на конфликт. Если сейчас начнется штурм, я, честно говоря, боюсь делать какие-либо предположения. Учитывая, насколько Сергий и его поклонники фанатичны, они начнут оказывать сопротивление и тогда прольется кровь, и это будет самое страшное.

Нужно, очевидно, проводить переговоры. Добавлю, что городские и областные екатеринбургские власти тоже запустили это дело. Потому что выступления Сергия в последние два года, на мой взгляд, раза от раза становились все более и более экстремистскими. Обычно, по той судебной практике, которую я знаю, люди, которые говорят намного меньше, привлекались к ответственности, а Сергию все сходило с рук и это все больше его распаляло. Политика попустительства приводит к тому, что разгорается гораздо более страшный кризис, который можно было предотвратить в самом начале.

Чего стоят его похвала Гитлера за уничтожения масонов, то есть, евреев, и призывы «освободить Россию от жидовского ига». Он также призывал людей отказаться от вакцинации, утверждая, что это чипирование населения, что тоже ставило под угрозу здоровье и жизнь людей. Сейчас уже можно говорить о том, что Сергий призывал к силовому противостоянию с властью. Он обращается к офицерам, призывая их к боевой готовности. Он обращается к казакам: вы мужики или нет? Защитите меня, церковь и прочее. Это всё – статьи уголовного кодекса. Я считаю, что силовым ведомствам пора уже предпринимать какие-то меры, пытаться решить этот кризис, пока не стало хуже.

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Следующее заседание епархиального суда назначено на 26 июня. В своем постановлении судьи выразили надежду, схиигумен «сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится». Вряд ли такое возможно…