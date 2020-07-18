Пользователи соцсетей обсуждают девушку, похожую на известную артистку

В социальных сетях набирает популярность профиль с названием «Не Бузова». У двойника звезды уже больше 100 тысяч подписчиков. Об авторе аккаунта известно не очень много. Однако кое-какие интересные подробности все-таки удалось найти.

Небузова сделала в TikTok любопытное признание. Оказалось, что двойник артистки на самом деле парень! Блогер потратила на пластические операции от 3 до 15 миллионов рублей: ей поправляли связки, удаляли кадык и увеличивали грудь.

На одном из видео новая звезда соцсетей продемонстрировала подписчикам свое тело. Небузова записала ролик в нижнем белье и подняла футболку, чтобы показать поклонникам бедра и бюстгальтер. Посмотрев видео, фанаты очень удивились тому, что парень может быть так похож на девушку.

Также известно, что сердце Небузовой несвободно. Как и у настоящей Ольги, у блогера есть бойфренд. Правда, возлюбленный двойника не человек. Это черно-белый кролик по имени Мона. Небузова в шутку называет его своим Давой. Кроме этого, с оригинальной Бузовой новую звезду соцсетей роднит амбициозность:

«Я — новая звезда, покорю все города, я богиня 2020»

Напомним, настоящий Дава сейчас переживает не лучшее время. Артист больше года пытается добиться руки и сердца Ольги Бузовой. Однако, по слухам, певица не торопится принимать предложение амбициозного музыканта. В комментариях поклонники Давы в шутку советуют артисту обратить внимание на Небузову.