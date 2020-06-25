Двое членов вернувшейся из Москвы делегации Киргизии госпитализированы с COVID-19, сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев.

«Два члена делегации госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу», — заявил Каратаев.

По словам замминистра, остальные члены делегации находятся на обсервации до выхода результатов анализов, которые у них взяли после возвращения в Бишкек.

В среду киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму, президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они вышли отрицательными. Однако по прилету в Москву при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружили положительный результат. Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.