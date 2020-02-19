Два топ-менеджера компании «Ростелеком» задержаны по обвинению в ограничении конкуренции при госзакупках, в офисах компании проводятся обыски. Об этом 19 февраля «Известиям» сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

«Следственные мероприятия проводятся по факту выявленных компанией совместно с компетентными органами злоупотреблений в сфере закупок и выполнения строительно-монтажных работ по созданию сетевой инфраструктуры в рамках государственных и бизнес-проектов», — отметили представители компании.

Близкие к расследованию источники сообщили, что в числе задержанных — бывший технический директор воронежского филиала «Ростелекома» Максим Еремеев и заместитель директора одного из департаментов макрорегионального филиала Андрей Белов.

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.

Операции по задержанию были проведены следственными органами в шести регионах страны — Москве, Курской, Воронежской, Калужской, Белгородской и Волгоградской областях.

В компании отметили, что «Ростелеком» оказывает следствию необходимое содействие, в настоящий момент все задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее 19 февраля заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов, который был переведен из СИЗО под домашний арест, признал вину по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.