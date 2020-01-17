В Алтайском крае восстановили движение транспорта на дорожных участках, где произошли два крупных ДТП. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«По оперативным данным МЧС, восстановлено движение на участках автомобильных трасс в Павловском и Первомайском районах, где произошли массовые ДТП. Организовано оказание помощи пострадавшим гражданам», — говорится в сообщении.

Из-за сложных погодных условий 17 января в крае произошло три ДТП. В одном из них столкнулись 15 машин, в результате чего погибли два человека, сообщает «Федеральное агентство новостей». По предварительным данным, на 2-м км Правобережного тракта на выезде из Барнаула произошло еще два ДТП, из-за которых там было перекрыто движение. Из-за нулевой видимости в правоохранительных органах не смогли назвать число попавших в ДТП транспортных средств.

По данным пресс-службы правительства края, неблагоприятная погода продлится как минимум до понедельника, 20 января. Ограничения движения введены на 12 участках дорог в 31 муниципалитете. Экстренные и оперативные службы переведены на круглосуточный режим работы. Кроме того, движение на одной из дорог ограничено частично — для грузовых автомобилей и автобусов.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение. В регионе метель, сильный порывистый ветер, скорость которого местами достигает 30 м/с, отсутствует видимость на дорогах. Въезды в Барнаул полностью закрыты.