Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской ветке Московского метрополитена восстановлено после сбоя. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в Twitter московского метро.

«Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график», — говорится в сообщении.

Ранее «РИА Новости» сообщало, что на северном участке серой линии нет движения от станции «Владыкино» до «Чеховской» из-за пассажира, упавшего на пути. Источник в экстренных службах сообщил агентству, что упавший пассажир погиб.

В ноябре сообщалось, что поезда не ходили по Кольцевой линии по часовой стрелке из-за падения пассажирки на пути. Инцидент произошел около 12:13 на станции метро «Таганская». Женщина, упавшая на рельсы в метро, погибла.