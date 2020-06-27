Радикальное движение «Талибан» опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане, говорится в заявлении организации.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про РФ и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.

«Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение. Длящийся 19 лет джихад…не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам, Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели», — говорится в заявлении официального представителя движения Забиуллы Муджахида.

"Эти слухи распространяются, чтобы создать препятствия для ухода войск США, ослабить и ввести в заблуждение сторонников мира в Америке и приписать великий героизм и достижения афганцев иностранным кругам. Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием, и не используется для продвижения иностранных целей", — отмечается в тексте.

Также талибы указали, что к миру в стране приведет осуществление соглашения, заключенного с США.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.