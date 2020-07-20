Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» поддержало решение президента России Владимира Путина перенести шествие Бессмертного полка на 2021 год, сказал ТАСС источник в руководстве движения в понедельник.

«Поскольку инициатива изначально исходила от центрального штаба движения, нам очень приятно что ее услышали Поскольку эта инициатива прозвучала, в любом случае это очень здорово, что нас слышат, потому что очень важно, чтобы здоровье людей было сохранено. В этом году очень сложная, непростая ситуация, и несмотря на то, что мы очень хотим, чтобы шествие состоялось, мы ни в коем случае не хотим, чтобы оно состоялось во вред здоровью людей», — сказал собеседник агентства.