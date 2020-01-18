Пассажиров самолета, вылетающего из Новосибирска в Камрань (Вьетнам), эвакуировали из-за воспламенения двигателя при его запуске. Об этом в субботу, 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

На борту авиалайнера находились более 180 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

«Произошло, по предварительным данным, воспламенение топлива при запуске двигателя самолета. Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.

По его словам, авиакомпания предоставит для осуществления рейса резервный борт, время вылета он не уточнил. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, вылет рейса во Вьетнам отложен почти на 12 часов и состоится в субботу в 12:00 (08:00 мск).

Ранее, 16 января, самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» приземлился на недостроенную ВПП аэропорта Домодедово. В результате инцидента никто не пострадал.