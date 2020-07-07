Более двухсот ученых из 32 стран мира обратились к ВОЗ с открытым письмом. Они требуют серьезнее отнестись к передаче коронавируса воздушным путем. По их мнению, SARS-CoV-2 может надолго «зависать» в воздухе. Ученые призывают носить средства защиты в любых помещениях, даже там, где люди не подходят друг к другу близко.

Исследователи уже не впервые выдвигают гипотезы о том, что коронавирус может распространяться по воздуху на дальние расстояния и даже «зависать» в нем. Например, не так давно китайские исследователи с помощью компьютерного моделирования выявили механизм передачи коронавируса через уборные. По их данным, в туалете после смыва в воздух поднимается облако из мельчайших частиц.

Это происходит потому, что в результате смыва вода, стекая по одной стенке, попадает на противоположную и создает воздушные вихри. Эти вихри разлетаются над чашей и могут оставаться в воздухе дольше минуты.

При этом китайские ученые установили, что после смыва воды около 60% частиц с SARS-CoV-2 разносятся за пределы унитаза. В итоге риск заражения инфекцией возрастает, если туалетом пользуются несколько человек, особенно в общественных уборных.

Действительно ли ВОЗ приуменьшает значение передачи вируса путем, который ученые назвали «аэрозольным»? Об этом «» рассказа доцент кафедры инфекционных болезней ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

— Передача возбудителя воздушно-капельным путём и есть один из вариантов аэрозольного механизма инфекционного процесса. С учётом имеющейся на сегодняшний день информации, именно он является ведущим в передаче коронавируса нового типа.

— Какова сегодня позиция ВОЗ по маскам?

— Основным положением ВОЗ является то, что маски в целях предотвращения распространения инфекции должны носить все, таким образом возможные инфицированные не будут распространять вирусные частицы на значительное расстояние в больших концентрациях, и тем самым они будут защищать тех, кто не заражен. При невозможности соблюдать дистанцирование на 1-2 метра использование масок является приоритетным способом предотвращения инфицирования, и ВОЗ об этом говорит.

— А ученые, написавшие открытое письмо в ВОЗ, отметили, что дистанцирование без маски с учетом возможности аэрозольной передачи неэффективно…

— На эту тему есть гипотеза, которая требует дальнейшего экспериментального доказательства. И пока не получено достоверных доказательств возможности такой передачи вируса, эта гипотеза должна расцениваться как рабочая.

— Немало данных и по фекальному пути передачи. Например, в Америке первыми закрыли все общественные туалеты, признав их потенциально опасными с точки зрения передачи коронавируса.

— Уже показано, что компоненты вируса выделяются с фекалиями в течение длительного времени, иногда превышающего воздушно-капельное выделение, и, например, в детском возрасте этот процесс особенно активен. Описаны единичные случаи инфицирования при авариях системы водоснабжения и канализации (такие данные предоставляли китайские ученые еще в начале пандемии). Фекально-оральный (или энтеральный) механизм тоже может реализовываться через контактный путь передачи, таким образом путь – один, а механизмы — различны. Но то, насколько вирулентен вирус, выделяющийся с фекалиями, в отличие от воздушно-капельного пути при аэрозольном механизме передачи, еще предстоит окончательно установить. В любом случае, ведущим механизмом распространения инфекции является передача от человека к человеку при тесном контакте в замкнутом пространстве.

— Я встречала людей, которые боятся пользоваться лифтом – потому что они считают, что вирусные частицы могут надолго сохраняться в его пространстве. Насколько обоснованны такие страхи?

— Подобные теории требуют проверки экспериментальным путем. Надо понимать, что вирус вне клеточной среды не размножается, он является неактивным, и даже в случае его сохранения на поверхностях вопрос возможности инфицирования таким путем остается открытым.

— Одно из исследований показало, что в странах, где введен обязательный масочный режим, распространение вируса происходит значительно медленнее. У нас он вроде как введен, но по факту маски мало кто носит, а из тех, кто носит, мало кто делает это правильно.

— Действительно, тут все логично: в странах, где ношение масок используется повсеместно, случаев передачи инфекции достоверно меньше. А что касается того, кто и как у нас использует маски – это уже вопрос к социологам и контролирующим органам, а не к врачам.