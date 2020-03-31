Около двух третей россиян оказались в подавленном состоянии из-за тяжелого информационного фона по коронавирусу. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса проекта «Здоровье Mail.ru» и сервиса «Все аптеки», проведенного для «Известий».

Так, 75% опрошенных признались, что из-за новостей об ограничениях, росте числа зараженных и неутешительных прогнозах на будущее испытывают подавленное состояние. 36% респондентов пожаловались, что их угнетает отсутствие прогулок, еще 19% переживают из-за отсутствия встреч с друзьями.

При этом часть россиян не испытывает дискомфорта в связи с временными ограничениями. Так, 17% опрошенных заявили, что сложившаяся ситуация им безразлична, а 7% и вовсе считают коронавирус выдумкой.

В Московской службе психологической помощи населению полагают, что среди равнодушных и недоверчивых россиян много людей в возрасте. Из-за легкомысленного отношения они не соблюдают ограничительные меры. Более молодое поколение относится к пандемии серьезнее из-за вовлечения в соцсети и мессенджеры, где новости распространяются быстро.

В то же время всеобщая обеспокоенность все-таки заставила многих россиян изменить свои привычки. Так, граждане стали чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты и поверхности в квартире, а также начали прислушиваться к рекомендациям властей и перестали контактировать с другими людьми.

Полную версию материала читайте в статье «Известий» от 1 апреля